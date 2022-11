Podcast: Lula emparedado e o relatório dúbio da Defesa

Na tentativa de aumentar sua base de apoio dentro do Congresso Nacional, Lula (PT) chegou a Brasília convidando cerca de 14 partidos para integrarem sua equipe de transição, entre eles, PSD, PSDB e MDB. O objetivo é garantir ampla maioria para aprovar o crédito extra de R$ 200 bilhões para o pagamento do Bolsa Família de R$ 600, no ano que vem.

O petista já deixou claro, no entanto, que os políticos escolhidos para chefiar as áreas da sua equipe de transição não serão automaticamente convertidos em ministros. Lula já garantiu, por exemplo, que seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), que coordena essa equipe, não assumirá nenhuma pasta.

Mal começou sua bem sucedida peregrinação política pela capital federal, o presidente eleito já atraiu a desconfiança do mercado ao relativizar a necessidade de um compromisso firme com a responsabilidade fiscal. Dólar disparou e a Bolsa de Valores despencou. Estaria Lula jogando fora todo o empenho da construção de uma frente ampla moderada e com uma visão mais de centro?

Jair Bolsonaro continua recluso e recebendo poucas visitas, desde a derrota nas eleições. No entanto, aliados acreditam que o silêncio é proposital para preparar um ataque à isonomia do pleito. Essas suspeitas aumentaram ainda mais com o relatório produzido pelo Ministério da Defesa, que apesar de não apontar fraude, afirma que não é possível dizer se elas aconteceram.

Estes são alguns dos assuntos que guia o ‘Poder em Pauta’, nossa conversa semanal com os repórteres do Estadão que cobrem o dia a dia da política e das eleições. Participam desta edição Felipe Frazão e Pedro Venceslau.

