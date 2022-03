Podcast: Lula X Bolsonaro: vantagem em queda

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem buscando evitar o clima de ‘já ganhou’ que tomou conta em parte dos apoiadores e simpatizantes do líder petista. Todo esse cuidado aumentou com o resultado dos últimos levantamentos com as intenções de voto para presidência da República. A vantagem para Bolsonaro está diminuindo.

No último levantamento XP/Ipespe, divulgado na sexta-feira, Lula aparece com 15 pontos à frente de Jair Bolsonaro no primeiro turno, com 43% das intenções de voto, ante 28% do chefe do Executivo. Em fevereiro, a pesquisa do mesmo instituto mostrava vantagem de 18 pontos para o petista (43% contra 25%).

Mesmo sem ter lançado oficialmente sua pré-candidatura, uma das propostas já apresentadas pelo petistas é a revogação da reforma trabalhista. Essa declaração começou a afastar liberais, decepcionados com Bolsonaro, e que estavam inclinados a dar seu voto no petista. Inclusive, essa proposta não agrada o provável vice na chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Soma-se a estas declarações, o fato de Jair Bolsonaro ter “maneirado” suas declarações em relação às medidas de combate a covid-19, como a vacina. Além disso, o presidente tenta colher frutos eleitorais de medidas populares como o novo bolsa-família.

No episódio do podcast desta segunda-feira, 14, vamos falar sobre essa vantagem de Lula e a possibilidade de crescimento de Bolsonaro até a eleição com o cientista político da FGV e colunista do Estadão, Carlos Pereira.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Carlos Valério