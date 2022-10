Podcast: Mais conservador e radical: o perfil do Congresso eleito

A direita conservadora e mais radical conquistou importantes cadeiras no Congresso Nacional eleito neste domingo (2) e que assume a partir de fevereiro de 2023. Os partidos do chamado Centrão ampliaram suas bancadas, o que deve dar mais força a este grupo no próximo governo – e que pode representar maior contenção a Lula, caso ele seja eleito presidente da República.

Na Câmara dos Deputados, o PL, partido de Jair Bolsonaro, caminha para se tornar a maior bancada da Casa. Ao todo, aqueles que se alinham ao atual presidente vão representar cerca de 48% do parlamento brasileiro, um crescimento considerável em relação a 2018.

No Senado, o mesmo movimento se estabeleceu. A legenda de Bolsonaro terá o maior número de senadores, enquanto a oposição diminuiu na Casa. No total, os partidos de centro ficarão com mais da metade das 81 cadeiras do Senado brasileiro. Com isso, esses partidos devem levar também a presidência das duas Casas Legislativas.

Afinal, o que esperar de um Congresso mais conservador? Qual o poder do Centrão a partir de agora? No Estadão Notícias de hoje, vamos conversar sobre esses assuntos com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.