Podcast: Mais um escândalo: saiba tudo sobre o ‘bolsolão do lixo’

Durante dois meses, a equipe do Estadão analisou mais de mil documentos referentes à aquisição de caminhões de lixo com verbas do orçamento federal. Nas mãos do Congresso e do governo, a compra e distribuição desses veículos para pequenas cidades saltaram de 85 para 488 veículos de 2019 para 2021.

A distribuição de caminhões compactadores de lixo é usada por senadores, deputados e prefeitos para ganhar a simpatia e o voto dos eleitores de cidades pequenas.

Por exemplo, tem cidade do interior de Alagoas que possui menos lixo do que caminhões para recolhê-lo. Outro dado duvidoso é a diferença de R$114 mil no preço de veículos iguais, comprados no espaço de apenas um mês.

Nos documentos analisados, um município de 8 mil habitantes ganhou três caminhões compactadores num período de um ano e três meses, enquanto cidades próximas não têm nenhum.

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas-PI), é outro que entrou no ramo de caminhões de lixo, e destinou R$ 240 mil para a compra de um veículo fornecido pela empresa de uma amiga que frequenta o seu gabinete.

Pertencente à empresária Carla Morgana Denardin, o Grupo Mônaco Diesel Caminhões, Ônibus e Tratores Ltda conseguiu um contrato no valor de quase R$ 12 milhões com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) do Piauí, reduto eleitoral do ministro.

A disparada na compra de caminhões de lixo pelo governo Jair Bolsonaro (PL) com preços inflados, ganhou a hashtag ‘Bolsolão do Lixo’, neste domingo, e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Foram 7.977 tuítes sobre o assunto em apenas uma hora.

No episódio desta terça-feira, 24, vamos conversar sobre esses gastos com dinheiro público sem qualquer planejamento com o repórter do Estadão, em Brasília, André Shalders. E para falar dos impactos de investimentos sem planejamento com o orçamento público, convidamos Gustavo Fernandes, economista e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getulio Vargas (FGV).

