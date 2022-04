Podcast: Mais um: o caso dos ônibus superfaturados do governo federal

O Ministério da Educação e o governo se veem envolvidos novamente em um outro escândalo revelado pelo Estadão, mas que dessa vez tem a ver com transporte de alunos. Uma licitação bilionária previa a compra dos ônibus escolares com preços inflados. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o governo aceitou pagar até 480 mil reais por um veículo que, de acordo com o setor técnico, deveria custar no máximo 270 mil.

Nesta terça, dia que aconteceria o pregão, o ministro Walton Alencar, do Tribunal de Contas da União, barrou a conclusão da licitação por suspeitas de superfaturamento. A decisão é cautelar, Walton determinou que a licitação só poderá ser concluída quando houver o julgamento do mérito do caso, ou seja, quando houver uma decisão final.

Para tentar salvar o leilão, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pela licitação, recuou e reduziu o preço máximo para compra dos ônibus escolares. O FDNE, de onde vem a verba para a compra dos ônibus, é presidido por Marcelo Ponte, que chegou ao cargo por indicação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de quem foi chefe de gabinete.

No episódio do podcast vamos conversar com um dos repórteres do Estadão que investiga esse caso, André Shalders. Sobre como esse assunto pode impactar o próprio presidente Jair Bolsonaro e sua campanha à reeleição, vamos conversar com Marco Antônio Carvalho Teixeira, Cientista Político da FGV.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Carlos Valério