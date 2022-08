Podcast: Michelle como ‘trunfo religioso’ na campanha de Bolsonaro

Uma postagem da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no Instagram, reacendeu a discussão sobre intolerância religiosa e seu uso nas eleições. A esposa do presidente compartilhou um vídeo em que Lula aparece com lideranças de religiões de matriz africana dizendo que o petista “entregou sua alma para vencer essa eleição”.

As religiões de matriz africana, como umbanda e o candomblé, são as que mais sofreram preconceito por intolerância religiosa em 2022. Só neste ano, o País teve cerca de 550 denúncias contra esse tipo de crime, que passível de multa e prisão

A primeira-dama tem recorrido com frequência a discursos religiosos durante esses eventos, como aconteceu na convenção do PL. Não é a primeira vez que Michelle Bolsonaro faz uso político da religião. Durante culto da Igreja Batista Lagoinha, em Minas Gerais, a primeira-dama disse que o Palácio do Planalto era “consagrado aos demônios”.

Os homens evangélicos, dão larga vantagem a Bolsonaro na preferência eleitoral: 48% contra 28% de Lula, segundo a última pesquisa Datafolha. No entanto, as mulheres evangélicas se mostram mais indecisas: 29% dizem apoiar o atual presidente, enquanto 25% estão com o petista. Entre os católicos, Lula tem uma boa vantagem sobre Bolsonaro, cerca de 52% indicaram seu voto no petista.

A campanha de Jair Bolsonaro vai investir pesado para contar com o apoio do eleitorado cristão. Nos últimos meses, Bolsonaro tem ido a eventos evangélicos com frequência quase semanal. Em 2018, os quase 70% dos votos evangélicos que recebeu no segundo turno, foram apontados como decisivos para sua vitória.

No episódio desta quinta-feira, 11, vamos debater estes dados e o papel de Michelle Bolsonaro na campanha de reeleição do presidente com o colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Felipe Moura Brasil.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Montagem: Moacir Biasi