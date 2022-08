Podcast: Mundo em perigo? A escalada de tensão entre EUA e China

Na última semana, exercícios militares chineses no Estreito de Taiwan preocuparam autoridades mundiais com a possibilidade de mais um conflito armado entre países. Os projéteis caíram a menos de 40 quilômetros da costa sul e leste da ilha, segundo o ministério da Defesa da região. Esta foi a ação mais agressiva da China em décadas.

Com munição real, o governo chinês quis dar um recado para a pequena ilha de Taiwan, mas também para os Estados Unidos. Na semana passada, Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, visitou Taiwan, o que soou como provocação à China.

Em meio a já deteriorada relação EUA e China, a ação enfureceu líderes chineses, que alegaram violação dos seus direitos territoriais. Em resposta, as autoridades do país anunciaram exercícios militares em seis áreas ao redor de Taiwan, considerado pelo país o equivalente a um “bloqueio marítimo e aéreo”.

A visita de Pelosi também não agradou o próprio presidente americano, Joe Biden, que disse que os militares americanos não recomendavam a ida da parlamentar à ilha.

Analistas americanos deixam claro que as capacidades militares da China cresceram a ponto de deixar de ser garantida uma vitória dos EUA em defesa de Taiwan, já que a China agora tem a maior marinha do mundo.

No episódio do podcast desta segunda-feira, vamos falar sobre o contexto histórico deste conflito geopolítico entre China e Taiwan com ajuda do professor convidado de relações internacionais da Universidade da China, Marcus Vinícius de Freitas. Também vamos debater sobre o poderio militar dos chineses, com o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, especialista em defesa.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Montagem: Moacir Biasi