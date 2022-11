Podcast: O bloqueio nas estradas e a ‘bolsonarização’ da PRF

Bolsonaristas radicais, principalmente caminhoneiros, bloquearam as principais rodovias do Brasil por não aceitarem a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. O ato afetou a distribuição e serviços pelo País. Em algumas localidades faltou combustível e alimentos. Crianças foram impedidas de irem a escolas, e o cidadão teve seu direito de ir e vir comprometido.

Mas, o que chamou a atenção foi a conivência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com essas manifestações, inclusive contribuindo com os radicais em alguns momentos. Por causa disso, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a imediata liberação das estradas e ameaçou aplicar multa de 100 mil reais, por hora, e prisão do Diretor-Geral da PRF, Silvinei Vasques, caso essa desobstrução não fosse feita.

Diante do “corpo mole” da corporação federal, o magistrado permitiu que policiais militares dos estados atuassem em rodovias federais, com rigor, para garantir o desbloqueio dessas rodovias, inclusive com o uso da força. A partir dessa decisão, as estradas passaram a ser liberadas.

Afinal, qual a gravidade da politização dentro da Polícia Rodoviária Federal? Como combater essa insurgência dentro da corporação? No Estadão Notícias de hoje vamos conversar sobre o assunto com o sociólogo Luís Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública, da PUC Minas.

O ‘Estadão Notícias’ está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.