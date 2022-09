Podcast: O céu e o inferno na campanha de Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) teve motivos para sorrir, nesta quinta-feira, com a notícia de que o PIB brasileiro cresceu 1,2% no segundo trimestre do ano, acima dos 0,9% que eram previstos pelos especialistas. O crescimento aconteceu em praticamente todos os segmentos, com destaque para a indústria e o setor de serviços.

Mas, nem tudo são flores. O atual presidente teve que lidar com uma apuração do portal UOL, que revelou que ele e sua família adquiriram, em três décadas, 51 imóveis com dinheiro vivo. Apesar de não ser ilegal, os órgãos de controle dizem que essa forma de pagamento torna difícil ou até impossível rastrear se a origem é lícita.

E o debate na Band TV continua rendendo louros para Simone Tebet (MDB). Com um bom desempenho, a senadora foi a que mais conquistou seguidores nas redes sociais após o encontro. No entanto, precisa lidar com alguns esqueletos. Crítica do orçamento secreto, Tebet precisou lidar com a informação de que a sua vice, Mara Gabrilli (PSDB), recebeu 19 milhões através do dispositivo.

Quem também teve que lidar com um momento de “sincericídio”, nesta semana, foi Ciro Gomes (PDT). Em um evento com empresários, no Rio de Janeiro, o pedetista disse que aquele era “comício para gente preparada” e disse que seria um “serviço pesado” falar sobre os mesmos temas na favela.

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias, Pedro Venceslau, de São Paulo, e Felipe Frazão, diretamente da capital federal.

