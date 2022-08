Podcast: O destempero de Bolsonaro e a exploração da fé nas campanhas

As campanhas eleitorais deram o pontapé inicial e foram para as ruas divulgar seus candidatos, nesta semana. Os dois principais nomes desta disputa focaram em núcleos diferentes para conquistar votos para as eleições de outubro.

O ex-presidente Lula (PT) tenta diminuir a vantagem de Bolsonaro no segmento evangélico. Hoje, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, 52% deste eleitorado declara voto no atual presidente, enquanto 28% estão com o petista.

Jair Bolsonaro (PL) tenta reverter uma desvantagem que tem na região Sudeste, onde em 2018 ele ganhou de Fernando Haddad (PT). Segundo a mesma pesquisa, Lula vence Bolsonaro em São Paulo (43% x 31%), em Minas Gerais (42% x 29%), e no Rio de Janeiro (41% x 37%).

Por falar em Bolsonaro, o presidente teve um entrevero com um youtuber, nesta quinta-feira, na saída do Palácio da Alvorada. Ao ser chamado de “tchutchuca do Centrão”, Bolsonaro tentou tomar o celular do rapaz, que foi contido pela segurança da presidência. O fato terminou em uma conversa pacífica entre os dois.

Também nesta semana, Bolsonaro participou da posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, e teve que ouvir calado as palavras de defesa do magistrado ao sistema eleitoral brasileiro.

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política. Participam no episódio de hoje do ‘Estadão Notícias’, Pedro Venceslau, de São Paulo, e Felipe Frazão, diretamente da capital federal.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.