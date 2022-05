Podcast: O escândalo do ‘Centrãoduto’ e sua conexão com Bolsonaro

O Centrão opera dentro do Congresso Nacional para aprovar um projeto para a construção de gasodutos pelo País no valor de 100 bilhões de reais. Apesar do Brasil necessitar de vias de distribuição de gás, inclusive para geração de energia, a proposta deve beneficiar apenas um empresário: Carlos Suarez, conhecido como “rei do gás”.

O empresário e seus sócios são os únicos com autorização para distribuir o produto em oito estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O valor se aproxima a tudo o que o governo tem para despesas com investimentos e custeio da máquina pública em 2022.

Desde 2015, já houve ao menos dez tentativas de criar o fundo para bancar a rede de gasodutos, conhecido como Brasduto, por meio de projetos de lei e medidas provisórias, porém nenhuma teve êxito. Desta vez, com lugar de destaque no governo de Jair Bolsonaro, o Centrão acredita que tem voto suficiente para concretizar o plano apelidado no meio político de “Centrãoduto”.

O objetivo do projeto é levar tubos de aço até áreas isoladas de grandes centros do País e, assim, viabilizar a construção de usinas movidas a gás nestas regiões. O setor elétrico questiona a estratégia, porque, via de regra, não faz sentido levar gás para uma área remota, se a energia que será produzida com a queima desse insumo será redirecionada a grandes áreas urbanas, por meio de linhas de transmissão.

A estratégia em andamento, porém, vai ao encontro de tudo que almeja o conglomerado criado pelo empresário Carlos Suarez, em parceria com seus sócios, a Gaspetro da Petrobras e os governos do Distrito Federal, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia e Goiás.

No episódio desta quinta-feira, 12, vamos conversar sobre esse projeto bilionário que o Congresso Nacional quer aprovar, com o repórter do Estadão, em Brasília, André Borges.

