Poder em Pauta: O fator Tebet e o debate sobre a violência policial

O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), anunciou a desistência da sua candidatura à presidência da República. Em seu discurso, o tucano afirmou que não era a escolha da cúpula da legenda para o pleito de outubro, e que saia de “coração partido”.

Quem se beneficiou dessa desistência foi a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que foi confirmada como pré-candidata pelo MDB, e deve contar com apoio dos partidos da terceira via para ser cabeça de chapa nas eleições. Agora, a discussão é para saber quem ocupará o lugar de vice ao lado da congressista.

Do outro lado, Jair Bolsonaro (PL) permanece na sua tentativa de diminuir o preço dos combustíveis, interferindo diretamente na Petrobrás. A vítima da vez foi o presidente José Mauro Ferreira Coelho, que foi substituído por Caio Mário Paes de Andrade.

Tudo isso acontece enquanto o governo federal enfrenta mais uma denúncia de mau uso do dinheiro público na compra de caminhões de lixo. Conforme revelado pelo Estadão, veículos com preços superfaturados foram adquiridos, principalmente, para aliados políticos do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas-PI), e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL).

Dois casos policiais passaram também a fazer parte dos discursos políticos de governo e oposição. Na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, mais de 25 pessoas morreram em uma ação da polícia militar e federal. Já no Sergipe, um homem com esquizofrenia foi sufocado no porta malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal.

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política. Participam no episódio de hoje do ‘Estadão Notícias’, Beatriz Bulla e Adriana Ferraz, diretamente de São Paulo.

