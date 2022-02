Podcast: O fim da pandemia está próximo?

No final de 2021, havia uma certeza de que em 2022 a pandemia estaria perto do fim, por isso medidas restritivas foram flexibilizadas. Porém o aumento de casos e mortes no mundo por causa da variante Ômicron reacendeu o sinal de alerta, e algumas medidas restritivas tiveram que ser novamente implantadas.

A situação só não foi pior, pois a vacinação vai avançando no mundo, em alguns lugares mais rapidamente do que em outros. No Brasil, mais de 70% da população adulta já tomou pelo menos duas doses do imunizante, enquanto que em crianças acima de 5 anos a porcentagem já ultrapassa 76%.

No entanto, para que a pandemia vire uma endemia, ou seja, uma situação de saúde pública menos grave, é preciso que três condições aconteçam: as vacinas, o surgimento de cepas mais leves e o grande volume de imunização natural, provocada em pessoas que tiveram a doença.

Mesmo que seja decretado o fim da pandemia em 2022, não podemos nos esquecer da gravidade da doença que matou quase seis milhões de pessoas no mundo, e aprendermos com os erros e acertos no combate à covid-19.

No episódio do podcast desta terça-feira, 22, convidamos para falar sobre esse assunto, o patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Moacir Biasi