Podcast: O imbróglio da PEC da Transição e Lula na COP-27

Lula (PT) foi a principal atração da COP-27, e fez um discurso de união e de cobrança. O presidente eleito propôs uma aliança global para combater a fome em todo o mundo. Ele também cobrou dos países ricos o cumprimento da promessa de recursos para enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas nos países mais pobres.

No Brasil, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) entregou ao Congresso Nacional o texto da chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição, que propõe deixar o Bolsa Família de fora do teto de gastos durante tempo indeterminado. Estimativas apontam que a proposta deve custar cerca de R$ 200 bilhões por ano.

Em meio às reações no Congresso Nacional sobre a PEC, onde deverá ser desidratada, a equipe de transição liderada por Alckmin foi surpreendida pelo pedido de renúncia de Guido Mantega, escalado para atuar no grupo técnico de planejamento, orçamento e gestão. Na sua justificativa, entre outras razões, o ex-ministro da Fazenda disse que “adversários estão interessados em tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo.”

Ao mesmo tempo, o governo de transição tem encontrado dificuldades em encontrar pessoas que possam dialogar com as atuais cúpulas do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, que foram “bolsonarizadas” nos últimos 4 anos.

Estes são alguns dos assuntos que guia o ‘Poder em Pauta’, nossa conversa semanal com os repórteres do Estadão que cobrem o dia a dia da política e das eleições. Participam desta edição Felipe Frazão e Beatriz Bulla.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.