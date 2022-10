Podcast: O que esperar de Rishi Sunak, o novo premiê britânico

O Reino Unido anunciou seu terceiro primeiro-ministro, neste ano. Trata-se de Rishi Sunak, que substitui a também conservadora Liz Truss, que perdeu apoio no parlamento após propor medidas, como o corte de impostos, para solucionar o problema econômico do país.

Sunak terá pela frente um cenário de muita preocupação por parte dos ingleses, que atravessam um período de baixo crescimento, e inflação acima dos 10%. Ao contrário da sua antecessora, o novo primeiro-ministro diz que não vai cortar impostos e que pretende tomar medidas para reduzir o buraco orçamentário do país.

Além da questão econômica, cabe a Sunak acalmar os ruídos políticos dentro do Partido Conservador. Apesar de estar relacionado à ala mais à direita, o primeiro-ministro não se encaixa totalmente em nenhuma das facções sectárias. Por isso, já disse que vai abrir diálogo e conquistar apoios em setores de centro e mais liberais do partido.

Afinal, o que se pode esperar do governo de Sunak no Reino Unido? Qual deve ser a relação com o novo governo brasileiro? No Estadão Notícias de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da ESPM.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Alex Braga

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.