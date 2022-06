Podcast: O que está por trás da candidatura de Luciano Bivar?

O partido União Brasil lançou recentemente o deputado federal Luciano Bivar como pré-candidato à Presidência. O partido tem a maior fatia do fundo eleitoral na eleição deste ano, estimado em mais de R$ 900 milhões, e também maior tempo de TV. Porém a falta de popularidade de Bivar, que não chegou a somar 1% nas últimas pesquisas eleitorais, levanta questionamentos sobre a viabilidade de sua candidatura.

Além de deputado, Luciano Bivar é presidente do União Brasil, partido que é resultado da fusão entre o PSL e o DEM. O político ganhou notoriedade após o seu partido, PSL, abrigar Jair Bolsonaro, em 2018, para a disputa das eleições presidenciais. Porém, logo após a vitória, por causa de disputas internas pelo poder dentro do partido, Jair Bolsonaro deixou a legenda.

Segundo Bivar, sua candidatura nasce com o objetivo de ser uma opção entre a polarização dos primeiros colocados Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Entretanto, o deputado já foi candidato à presidência em 2006 pelo PSL e teve 62 mil votos, ficando na última colocação da disputa.

Hoje, o seu foco é nos ideais liberais econômicos e democráticos, ainda com a defesa de um imposto único federal.

No episódio desta sexta-feira, 03, para analisar a candidatura de Luciano Bivar, e o que está por trás dela, vamos conversar com o colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Felipe Moura Brasil.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Montagem: Moacir Biasi

Editor do núcleo de Podcasts: Emanuel Bomfim