Podcast: O que foi o MEC sob Bolsonaro e o que é essencial a partir de 23

Escândalo de corrupção, prisão de ministro, alta rotatividade no comando da pasta, desmonte no Inep, falta de coordenação durante a pandemia, diminuição de investimento, alta evasão escolar… Os problemas não foram poucos no Ministério da Educação durante o governo Bolsonaro. E as consequências tendem a se alastrar por vários anos, aumentando o fosso entre a qualidade do ensino público e do ensino privado no País.

E o que têm dito os presidenciáveis sobre o tema? O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, diz que quer melhorar a pontuação do Brasil em rankings e que irá qualificar professores para que atuem em sala de aula “sem ideologia”. O ex-presidente Lula (PT) pretende universalizar o acesso à internet e se compromete a assegurar as políticas de cotas raciais e sociais nas universidades federais e nos concursos públicos.

Já a proposta central de Ciro Gomes (PDT) é criar incentivos financeiros para boas iniciativas na educação. Na mesma linha, a candidata do MDB, Simone Tebet, defende a “Poupança Mais Educação”, para incentivar os jovens de baixa renda a concluírem o Ensino Médio.

Quais deveriam ser as prioridades da nova gestão na área da Educação a partir de 2023? Qual é o perfil ideal de ministro do MEC? Os planos de governo dos candidatos contemplam propostas que vão além das platitudes? Para comentar o assunto, o episódio desta terça-feira (13), conversa com Renata Cafardo, repórter que cobre a área no Estadão.

