Podcast: O que revela e esconde o silêncio de Bolsonaro

Jair Bolsonaro está encastelado no Palácio do Alvorada desde a derrota para Lula nas eleições de outubro. Alguns aliados dizem que esse comportamento é de inconformismo com o resultado do pleito, mas também um certo medo de que, sem o foro privilegiado, ele possa acabar preso.

Há também a informação de que Bolsonaro está com uma grave inflamação na perna provocada por uma doença dermatológica chamada erisipela, que tem o deixado com dificuldades de caminhar e de vestir calças. O ex-ministro da Defesa, Braga Netto, disse a apoiadores que o presidente deve reaparecer em breve.

A questão é que esse silêncio tem sido entendido pelos bolsonaristas como um recado de que ele apoia os atos golpistas nos quartéis, e que estaria planejando uma virada de mesa para impedir a posse de Lula. Inclusive, vídeos publicados nas redes sociais do presidente também têm sido entendidos como recados de que algo vai acontecer.

Afinal, o que o silêncio de Bolsonaro representa? O inconformismo da derrota ou o planejamento de um golpe contra as eleições? Sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter do Estadão em Brasília, Vinicius Valfré, e com o cientista político Bruno Silva, diretor de Projetos do Movimento Voto Consciente.

