Podcast: O saldo da viagem de Bolsonaro ao leste europeu

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está em viagem pelo leste europeu, onde se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, em meio às tensões do país com a Ucrânia. Durante o encontro, Bolsonaro disse que a Rússia deseja a paz.

No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passa por mudanças na presidência. Luís Roberto Barroso entrega a presidência para Edson Fachin, que entregará o cargo em agosto para Alexandre de Moraes. Em um de seus últimos discursos à frente da Corte, Barroso diz que as atitudes antidemocráticas de Bolsonaro são uma espécie de “repetição mambembe” do que fez Donald Trump nos EUA.

E por falar em eleições, Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) voltam as suas atenções ao voto evangélico. O petista escolheu o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, líder da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, para ser o seu porta-voz. Já o atual presidente marcou um café com 100 líderes evangélicos para reforçar o apoio. Enquanto isso, o presidente Gilberto Kassab segue seu périplo para definir o rumo do PSD nas eleições. Vai de candidato próprio ou vai embarcar no projeto lulista?

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política, em Brasília. Participam no episódio de hoje do ‘Estadão Notícias’ Vera Rosa e Felipe Frazão, diretamente da capital federal.

Apresentação: Emanuel Bomfim.

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.