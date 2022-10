Podcast: Os obstáculos de Lula e Bolsonaro até o dia 30

A vitória de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno foi com uma margem de pouco mais de 5%. Essa diferença dá ao petista um certo favoritismo no pleito do próximo dia 30. Mas a campanha do atual presidente acredita que seja possível ultrapassar Lula no segundo turno.

O desafio é grande, já que, desde a redemocratização, nunca o segundo colocado no primeiro turno conseguiu reverter a vantagem do primeiro. No entanto, um outro dado pode animar a campanha de Bolsonaro: todos os presidentes que tentaram a reeleição, venceram as eleições.

Mas, para isso, é preciso ultrapassar alguns obstáculos. No caso do atual presidente, diminuir a diferença em Minas Gerais é vital, além de ganhar votos na região Nordeste. Já Lula, traça uma estratégia de ganhar votos em São Paulo e Rio de Janeiro para consolidar sua vitória.

Afinal, qual o tamanho do desafio que tem Bolsonaro diante da diferença aberta por Lula no primeiro turno? E Lula? Como manter uma boa vantagem sobre o atual presidente? No Estadão Notícias de Hoje, vamos conversar sobre o assunto com o cientista político Bruno Silva, diretor de Projetos do Movimento Voto Consciente.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Erick Souza.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.