Podcast: Os paralelos entre Orbán e Bolsonaro; e as eleições na França

Este ano, assim como no Brasil, vários países da Europa passam por um processo eleitoral. Neste fim de semana, a Hungria reafirmou seu desejo de um governo ultraconservador e deu ao primeiro-ministro Viktor Orbán o seu quarto mandato consecutivo.

Havia a expectativa de que a oposição conseguisse mais cadeiras, o que permitiria mudar a Constituição do país e diversas leis. No entanto, com os resultados, Orbán segue tendo uma maioria larga.

Expoentes da direita ultranacionalista na Europa fizeram questão de cumprimentar Viktor Orban pela vitória. É o caso do italiano Matteo Salvini que usou as redes sociais para felicitar o líder hungaro.

Marine Le Pen, candidata a presidente na França, também usou suas redes para parabenizar Orbán pela vitória. Ela disputa as eleições no próximo domingo, podendo ampliar o poder nacionalista no continente.

A pesquisa de intenção de voto mais recente, do instituto Ifop, aponta um segundo turno entre o atual presidente Emmanuel Macron e Le Pen, que tem trabalhado nos últimos anos para melhorar a imagem do partido dela, que era visto como racista e xenofóbico, e tem evitado defender, como no passado, a saída da França da União Europeia.

No episódio do podcast desta terça-feira, 05, vamos falar sobre este cenário político europeu recente com Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da ESPM-SP e doutora pela London School of Economics.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Jefferson Perleberg

Montagem: Carlos Valério