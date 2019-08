O Palmeiras inicia no domingo a jornada para não terminar o ano de mãos vazias. Após ser eliminado da Copa Libertadores na última terça-feira, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari se concentra no Campeonato Brasileiro para buscar o título e diminuir a frustração da torcida e da diretoria após o revés diante do Grêmio, no Pacaembu. São mais 23 jogos pela frente até o início das férias.