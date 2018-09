De pouco a pouco o Palmeiras consegue se manter nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Um empate em Salvador ali ou uma vitória apertada no Allianz Parque deixam a equipe alerta na competição. O técnico Luiz Felipe Scolari tem conseguido ser eficiente mesmo com uma formação alternativa. Com isso, a equipe já acumula dez rodadas de invencibilidade.