O mata-mata das quartas de final da Copa Libertadores é a chance do Palmeiras empatar no retrospecto histórico de confrontos eliminatórios com o Grêmio. Apesar de a equipe gaúcha ter levado a melhor em seis dos encontros, o clube alviverde tem na memória recente o triunfo pela semifinal da Copa do Brasil de 2012, justamente sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari.