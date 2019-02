Borja ou Deyverson? No Palmeiras, sempre em que um vive melhor fase, o outro está em momento ruim. Essa situação representa um desafio para o técnico Luiz Felipe Scolari, principalmente por se tratar de um obstáculo para o rodízio de titulares. Se no ano passado Deyverson terminou o Brasileirão em alta, agora é a vez dele amargar uma suspensão enquanto o colega colombiano desperta o interesse da China e recebe visita do treinador Carlos Queiroz.