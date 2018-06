Podcast Palmeiras: Alexandre Mattos revela ter recebido ameaças de torcedores

Alô, palmeirenses! Tudo bem? Semana difícil para o torcedor do time alviverde paulista. A derrota em casa para a Chapecoense fez explodir a crise no clube.

O diretor de futebol, Alexandre Mattos, revelou ter sofrido ameaças de morte devido à má fase da equipe. Já o técnico Cuca, apesar do mau momento do time na temporada, garantiu que permanecerá até o fim do contrato.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com