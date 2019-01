Palmeiras e Crefisa vão celebrar nesta quarta-feira um novo contrato de patrocínio. O vínculo de três temporadas prevê o investimento de R$ 81 milhões por temporada. Mas além de números, essa parceria alimenta expectativas na torcida e movimenta o ambiente político do clube. Se por um lado os palmeirenses ficam no aguardo de vitórias e títulos, membros da oposição veem no gesto uma motivação eleitoral.