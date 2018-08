A diretoria do Palmeiras promoveu na última terça-feira, no Espaço das Américas, o aniversário de 104 anos do clube. Além de ter a presença do presidente Corinthians, Andrés Sanchez, o evento teve também a primeira declaração do atual presidente do clube alviverde, Mauricio Galiotte, sobre a tentativa de se reeleger. O banquete ainda reuniu antigos desafetos e mostrou um pouco sobre a divisão do clube nos bastidores.