Em pé de guerra com a Federação Paulista de Futebol (FPF), o Palmeiras se prepara para a reta decisiva do Campeonato Paulista movido pela expectativa da torcida. Até a tarde desta terça-feira foram vendidos 34 mil ingressos para a semifinal com o São Paulo, no próximo domingo, sinal de que o público alviverde sonha com novo triunfo sobre o maior freguês do Allianz Parque.