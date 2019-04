A visita ilustre de Usain Bolt animou o elenco do Palmeiras antes da semifinal de domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. O jamaicano multicampeão olímpico brincou com os atletas e relaxou o ambiente antes da partida decisiva. O clube tenta ir à final do Estadual e espera não ter de depender dos pênaltis, algo que foi frequente em anos anteriores.