No domingo, o Palmeiras enfrenta o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro encontro com o técnico Roger Machado depois dele ter sido demitido do clube alviverde em julho do ano passado. Em anos anteriores, ocasiões como a de domingo, com o Palmeiras em uma partida contra um antigo treinador, renderam curiosidades como título, fim de jejum e lições importantes.