Podcast Palmeiras: Borja desencanta com golaço sobre a Ponte Preta

Alô, palmeirenses!!! Tudo bem?!?! E não é que o colombiano Borja desencantou!! Aleluuuuuuiaaaaaa!!!!

O acatante marcou um golaço sobre a Ponte Preta, nesta quinta-feira, no Pacaembu, pela 29.ª rodada do Brasileirão. Foi o oitavo gol dele com a camisa do Palmeiras.

A nota preocupante para o torcedor alviverde foi a contusão de Willian, que deixou a partida ainda no primeiro tempo – foi substituído por Borja – e é dúvida para o próximo compromisso do Palmeiras no Nacional.

