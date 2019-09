A virada de turno no Campeonato Brasileiro deixou a classificação com um cenário similar ao de 2016. Flamengo, Palmeiras e Santos voltam a ser os três maiores candidatos ao título neste momento. O clube alviverde, atual campeão do torneio, se mostra otimista por ter feito o seu melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, com 39 pontos, e confia nos bons resultados conquistados pelo técnico Mano Menezes nas últimas rodadas.