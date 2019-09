O Palmeiras recebe o Cruzeiro neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, no reencontro do técnico Mano Menezes com o ex-clube. A partida também é marcada por episódios recentes de rivalidade, em especial as brigas do ano passado pela Copa do Brasil, com direito a confusão generalizada no Mineirão e discussão dias depois em jogo no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.