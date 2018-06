Podcast Palmeiras: César Sampaio comenta estreia do Verdão no Brasileiro

Alô, galera palmeirense. Sou Cesar Sacheto – aquele das cornetadas – e a partir desta semana falarei sobre o Palmeiras nesse novo espaço aqui no Estadão. Serão publicações semanais com notícias, análises, comentários, entrevistas e muito mais sobre o Verdão!!! Vamos formar uma grande comunidade palestrina aqui no Estadão! Conto com vocês! Avanti!!!

