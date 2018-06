O torcedor do Palmeiras pode ficar orgulhoso do clube tanto dentro como fora de campo. Além de fazer boa campanha no Campeonato Paulista, com quatro vitória em quatro jogos, o time tem boas notícias nos bastidores. O Conselho Deliberativo aprovou nesta segunda-feira a demonstração de contas de 2017 e a previsão orçamentária para 2018 com números bastante positivos, como a estimativa de R$ 33 milhões de superávit para este ano.