O técnico Roger Machado, do Palmeiras, tem apostado bastante em jogadores oriundos das categorias da base. Só no último domingo, por exemplo, o atacante Papagaio foi titular pela primeira vez e deu lugar no segundo tempo para Fernando, que marcou o primeiro gol como profissional. Essas oportunidades se contrapõem ao último ano, quando o clube foi o que menos utilizou atletas da base entre todos os participantes do Campeonato Brasileiro.