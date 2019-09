O Palmeiras inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro no domingo, contra o Fortaleza, no Castelão, em um ambiente bem mais tranquilo. Após três vitórias seguidas e um bom início do trabalho do técnico Mano Menezes, o clube vai continuar na perseguição ao Flamengo com a sensação de que os compromissos agora serão mais difíceis do que os encarados no primeiro turno.