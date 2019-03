O Palmeiras tem planos ousados para as categorias de base. A diretoria quer construir um novo alojamento para os garotos, com o investimento de R$ 10 milhões, além de se aprimorar como potência no segmento. Após ter 31 atletas convocados para seleções brasileiras de base em 2018, o clube passou também a contratar estrangeiros para compor o elenco.