Podcast Palmeiras: clube prepara uma nova empreitada para defender Felipe Melo

Viagem ao Paraguai, defesas na CBF, conversas na Academia de Futebol. O Palmeiras tem tomado desde 2017 atitudes variadas para defender o volante Felipe Melo e minimizar as suspensões aplicadas ao jogador. A próxima medida será tomada em breve, com a busca por diminuir a pena de quatro jogos de afastamento no Campeonato Brasileiro. Porém, no passado recente, até mesmo uma audiência na Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) já foi uma das tentativas.