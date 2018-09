Em uma mesma semana, o Palmeiras demonstrou publicamente estar empenhado em questionar a qualidade da arbitragem. O clube perdeu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a batalha para tentar impugnar a final do Campeonato Paulista, mas se disse satisfeito por ter promovido o debate. Logo depois, o presidente Mauricio Galiotte pediu para as equipes brasileiras se mobilizarem para cobrar qualidade da arbitragem em competições sul-americanas.