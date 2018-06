Pouco mais de três anos depois da inauguração, o Allianz Parque vai chegar a número expressivos neste começo de 2018. A arena já chegou à marca de R$ 200 milhões de renda no jogo entre Palmeiras e Red Bull e está para alcançar outras marcas importantes em breve, como os R$ 3 milhões de torcedores em partidas do clube a realização do 100º jogo.