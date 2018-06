Bater o Boca Juniors pela Copa Libertadores pode ter um efeito muito positivo para o Palmeiras. O clube paulista voltou de Buenos Aires com festa da torcida, classificado para as oitavas de final e confiante. A vitória por 2 a 0, com gols de Keno e Lucas Lima, é a grande oportunidade para a equipe encontrar um modelo de atuação para deslanchar na temporada.