Domingo é dia de Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Apesar da boa fase na temporada, a equipe alviverde evita falar em favoritismo para o encontro. O time prega humildade e tem reiterado que mesmo com oito rodadas de invencibilidade na competição e a proximidade com a liderança, não pode se acomodar.