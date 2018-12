A temporada 2019 do Palmeiras já começou. O presidente do clube, Mauricio Galiotte, e o diretor de futebol, Alexandre Mattos, estão em trabalho intenso para buscar reforços e repetir uma estratégia que deu certo na última janela. A contratação antecipada de reforços garantiu mais tranquilidade para o clube iniciar os trabalhos no ano seguinte sem a necessidade de grandes ajustes ao longo da temporada.