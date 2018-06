(Feito por Ciro Campos)

A diretoria do Palmeiras fez novas movimentações às vésperas do começo no Campeonato Estadual. A chegada do meia Gustavo Scarpa, ex-Fluminense, coincide com a possível saída de jogadores. Entre elas, a mais provável é a do meia Allione, que pode reforçar o Racing, da Argentina.