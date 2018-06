O clássico com o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, terá mais um ingrediente especial para o Palmeiras. Além da rivalidade, o encontro será o centésimo jogo do time no Allianz Parque. Para falar sobre a marca, entrevistamos o ex-presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo, que avaliou como surpreendente o impacto positivo do estádio para a história da equipe.