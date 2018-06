Podcast Palmeiras: Cuca manda recado de confiança para ouvintes do programa

Alô, galera palmeirense! O técnico do Palmeiras, Cuca, demonstrou confiança na equipe que vai enfrentar o Atlético Tucumán, da Argentina, nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque. Ele conversou conosco aqui no Podcast do Palmeiras e, no bate papo, disse que acredita na vitória em casa.

Confira também a palavra do volante Thiago Santos, que vai substituir Felipe Melo nesta partida e uma mensagem do jornalista Rodrigo Hidalgo, repórter da TV Band, palmeirense, sobre a expectativa dele em relação ao time.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com