Podcast Palmeiras: Cuca terá semana livre para trabalhar com o elenco alviverde

Alô, palmeirenses! Tudo bem?!?! O torcedor começa a semana talvez um pouco frustrado pelo empate do time contra o Vasco, no Rio de Janeiro. O Palmeiras vencia o jogo por 1 a 0, mas sofreu o empate no fim da partida.

Agora, o técnico Cuca terá uma semana livre para colocar a cabeça dele e do elenco no lugar e pensar no restante da temporada.

Cuca também precisa decidir o que pretende com o atacante Borja, que entrou aos 45 minutos do segundo tempo na partida contra o time vascaíno. Será que o treinador já perdeu a paciência com o colombiano?

Ex-treinador de Borja no Atlético Nacional, Reinado Rueda – novo comandante do Flamengo – disse ao repórter Ciro Campos que Borja precisa de carinho. Ouça a opinião do técnico aqui no Podcast do Palmeiras.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com