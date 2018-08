Com cinco jogos seguidos sem levar gol, o Palmeiras passa a desfrutar de uma estabilidade defensiva invejável. O time corrigiu erros, reforçou a marcação e no início do trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari, atingiu uma série de compromissos sem ser vazado. A equipe agora sonha em continuar com essas qualidade para se dar bem nos compromissos seguintes válido por mata-matas.